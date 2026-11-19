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Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні масштабнішою відповіддю на удар по Кримському мосту. Він заявив, що російські дії будуть «набагато болючішими», а також повідомив про відмову Москви від переговорів після атаки на переправу.

Путін стверджує, що ЗСУ атакували нібито «виключно мирний об'єкт».

За його словами, Кримський міст уже тривалий час не використовують для потреб російської армії — перевезення військової техніки, боєприпасів та нафтопродуктів.

Водночас російський президент визнав, що автомобільній частині Кримського мосту завдали «серйозної шкоди».

«Наши ответные действия... будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста... При современных точных средствах поражения это не так уж сложно сделать», — заявив Путін.

Російський президент також розповів, що обговорював із Радою безпеки РФ можливість припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та комерційних суден у Чорному морі.

За його словами, він попросив учасників зустрічі додатково обміркувати це питання та повернутися до нього, сподіваючись на можливість досягнення домовленостей.

Однак після ударів по Кримському мосту позиція Кремля, за словами Путіна, змінилася.

«Попросил еще всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать», — заявив глава Кремля.

Таким чином, Путін публічно пригрозив Україні новими ударами та заявив про відмову від переговорів щодо можливого припинення вогню по енергетичних об'єктах і комерційних суднах у Чорному морі.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

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