Путін пригрозив Україні відповіддю за удари по російських НПЗ

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Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах.

За словами Путіна, українські сили нібито продовжують атакувати російські НПЗ. Він заявив, що ці удари не завдали суттєвих пошкоджень, однак пообіцяв подальшу реакцію Москви.

Також глава Кремля стверджував, що Україна першою почала атакувати російські електронні торговельні платформи, і пригрозив наслідками за такі дії.

Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

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