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Диктатор рф володимир путін указів №830 від 6 листопада вніс зміни до положення про Міністерство оборони РФ від 2004 року, запровадивши дві нові посади заступників міністра — начальника тилу та начальника озброєння Збройних сил РФ.

Згідно з оприлюдненим документом, рішення ухвалене в межах триваючої реорганізації військового керівництва країни-агресорки, при цьому гранична чисельність заступників очільника оборонного відомства залишилася незмінною та становить 12 осіб.

Раніше, у серпні, на посаду заступника міністра з питань тилового забезпечення військ було призначено генерал-полковника Валерія Солодчука, а також перерозподілено функціональні обов'язки інших посадовців, відповідальних за закупівлю та розвиток озброєння.

Джерело: росЗМІ.

У Москві заарештували начальника управління навчально-матеріальної бази Головного управління бойової підготовки Збройних сил РФ генерал-майора Сергія Нікітушкина. Він є учасником так званої «СВО».У Московській області Росії затримали заступника начальника обласного управління МВС — начальника тилу генерал-майора внутрішньої служби Сергія Малькова. Його підозрюють у привласненні пального, яке належало відомству.

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