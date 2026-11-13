Путін відмовляється від демілітаризованої зони та вимагає повного контролю над чотирма областями України, — ISW

0:00 / 0:00

Російський диктатор Володимир Путін не збирається відмовлятися від територіальних претензій на чотири українські області та не погоджується на створення демілітаризованої зони після завершення війни. Кремль наполягає, щоб Україна передала Росії території, які російська армія досі не змогла окупувати.

Аналітики звернули увагу на заяви Володимира Путіна під час зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та колишнім радником американського президента Джаредом Кушнером.

Російський диктатор заявив, що єдиною чіткою лінією розмежування між Росією та Україною має бути державний кордон РФ.

Москва незаконно оголосила своїми територіями Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, хоча російські війська не контролюють їх повністю.

На думку експертів ISW, позиція Путіна свідчить про те, що Кремль погодиться на завершення війни лише за умови встановлення повного контролю над усіма чотирма регіонами.

«Путін відмовляється приймати будь-яку запропоновану демілітаризовану зону в післявоєнній Україні або відмовлятися від вимоги, щоб Україна передала частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які російські війська не захопили», — зазначають аналітики.

В ISW також звернули увагу на позицію російського переговорника Володимира Мединського.

11 листопада він заявив, що Москва не погодиться на територіальні обміни з Україною та продовжить розширювати так звану «зону безпеки» на півночі Сумської та Харківської областей.

Крім того, Путін знову виступив проти розміщення іноземних військових в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки.

Він назвав присутність таких контингентів «абсолютно неприйнятною» для Росії та пригрозив, що іноземні військові стануть законними цілями російських сил.

В Інституті вивчення війни підсумували, що заяви Путіна та російських переговорників демонструють небажання Кремля відмовлятися від початкових вимог до України та Заходу.

Зокрема, Москва продовжує наполягати на передачі їй територій чотирьох українських областей, відкидає ідею демілітаризованої зони та виступає проти присутності іноземних військ в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 12 листопада 2026 року.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що після зустрічі з Володимиром Путіним планує обговорити її результати з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

Читай нас у