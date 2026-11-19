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Росія планує нарощувати військову присутність на захоплених територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, коментуючи удари по Керченському мосту.

За його словами, Москва вже має альтернативний сухопутний маршрут до окупованого Криму через так звану «Новоросію». Він проходить через захоплені українські регіони.

Путін пов’язав розвиток цього маршруту з атаками на Керченський міст, після яких Росія змушена шукати альтернативні шляхи сполучення з півостровом.

Сухопутний коридор через окуповані території має важливе значення для російської військової логістики та постачання Криму.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

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