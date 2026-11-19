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Глава Кремля Володимир Путін стверджує, що Росія нібито не прагне продовжувати збройний конфлікт, однак Україна має погодитися на компроміси, запропоновані Москвою ще до зустрічі на Алясці. Про це він заявив 19 листопада під час спілкування із журналістами на полях саміту АТЕС-2026, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Путіна, якщо Україна справді хоче завершити війну, їй слід прийняти умови, які російська сторона пропонувала раніше. Водночас він не уточнив, про які саме компроміси йдеться.

«У Росії немає жодного бажання продовжувати збройний конфлікт в Україні, але справа за Україною», — заявив глава Кремля.

Таким чином, Путін знову переклав відповідальність за припинення бойових дій на Київ, водночас пов'язавши завершення війни з прийняттям українською стороною запропонованих Москвою умов.

Раніше прем'єр Австралії закликав Путіна негайно зупинити війну в Україні.

У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори.

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