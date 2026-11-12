Путін заявив, що визнає лише державний кордон між Росією та Україною

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Під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі Володимир Путін заявив, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною — державний кордон.

За його словами, Москва знає про порушення українською стороною питання так званих «сірих зон».

Водночас Путін не уточнив, які саме території має на увазі.

Заява пролунала під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

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