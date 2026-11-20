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20 листопада, у день масованої російської атаки на Україну, Володимир Путін закликав українців «переходити на нашу сторону» та об’єднувати зусилля з Росією. Його заява пролунала на тлі наслідків обстрілу, який забрав життя щонайменше восьми мирних жителів і залишив 28 людей пораненими.

Путін озвучив цей заклик в інтерв’ю режисеру Еміру Кустуриці для фільму Першого каналу, присвяченого 80-річчю патріарха Кирила. Російський президент заявив, що українцям, попри «сьогоднішні трагедії», варто думати про майбутнє та об’єднуватися з Росією, щоб бути «на правильній стороні історії».

«Переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной», — сказав Путін.

Його слова пролунали в день, коли російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та дев’яти областях України. За даними прем’єр-міністра Сергія Корецького, внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще 28 дістали поранення.

Шестеро людей загинули в Києві. Серед них — троє працівників «Київводоканалу», які потрапили під російський удар. Також російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, пошкодили об’єкти критичної інфраструктури та житлові й комерційні будівлі.

20 листопада унаслідок російської атаки на Київ було зруйновано кондитерський цех компанії Milfey. Виробниче приміщення зазнало значних пошкоджень під час обстрілу, повідомили представники компанії.

Унаслідок російської атаки вночі та вранці 20 листопада пошкоджено важливі об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через руйнування електромереж атомні електростанції були змушені зменшити потужність генерації.

Уранці 20 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено 41 тисячу родин в Одеському та Роздільнянському районах.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

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