Путін збере союзників РФ в Москві одразу після переговорів з Україною в Абу-Дабі

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11 листопада Володимир Путін прийматиме в Москві саміт Ради колективної безпеки ОДКБ.

Зустріч відбудеться на тлі запланованих переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, які мають пройти 10–11 листопада.

Учасники саміту обговорять питання колективної безпеки та актуальну міжнародну ситуацію. За підсумками зустрічі планують підписати низку документів, зокрема підсумкову декларацію та антитерористичну стратегію організації до 2030 року.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія. Остання з 2024 року фактично заморозила участь у роботі організації.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров провів у Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

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