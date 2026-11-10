Путін знову збрехав про вигадані успіхи окупантів на Донбасі

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Російський диктатор володимир путін намагається просувати серед міжнародних партнерів неправдиві дані про те, що Україна нібито контролює лише 10% території Донецької області.

«Це неправда, Україна контролює 20% територій, Україна набагато сильніша, ніж попереднього року», — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними аналітиків DeepState, під контролем України залишається вдвічі більше територій регіону, ніж стверджує ватажок кремля, а українська контрманеврена операція під Лиманом успішно зірвала плани ворога щодо оточення ключових міст.

Джерело: МЗС у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада висловився щодо ідеї передати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Він наголосив, що територіальні поступки не розв’язують головного питання: чи припинить Володимир Путін агресію після отримання цих територій.

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

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