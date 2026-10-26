Путіністка Доліна втратила нові пісні через збої в хмарному сховищі після атак ЗСУ

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Російська співачка Лариса Доліна залишилася без частини нових пісень, які готувала до випуску альбому.

Проблеми виникли в хмарному сховищі «Яндекса» після атак безпілотників на дата-центри компанії.

Директор артистки Сергій Пудовкін підтвердив втрату музичних матеріалів і повідомив про скасування релізу. Зокрема, команда готувала прем’єру нової пісні «Крила».

Частина записів збереглася на жорстких дисках у вигляді окремих звукових доріжок, тож композиції доведеться збирати заново.

Раніше про втрату значної частини неопублікованих пісень через ті самі проблеми заявив російський співак Олег Газманов.

Російська співачка Лариса Доліна ризикує залишитися без двох квартир у латвійській Юрмалі через санкції Євросоюзу та борги за комунальні послуги.

Нагадаємо, як Ларису Доліну обманули під виглядом спецоперації ФСБ.

Верховний суд рф визнав наявність психічного розладу у співачки Лариси Доліної.

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