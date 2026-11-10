Рада ухвалила новий закон для пошуку зниклих безвісти за відбитками пальців

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10 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який удосконалює механізми розшуку людей, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл в умовах воєнного стану. Зокрема, для встановлення особи планують використовувати відбитки пальців, збережені в ID-документах.

"Документ дозволить залучати до ДНК-експертиз міжнародних фахівців, а також використовувати цифрові копії відбитків пальців для встановлення осіб. Це має забезпечити оперативність процесів із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", — йдеться в повідомленні.

Із посиланням на Телеграм-канал ВРУ, відповідний законопроєкт № 14095 у другому читанні та в цілому підтримали 278 народних депутатів.

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