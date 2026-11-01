Російські війська вдень 1 листопада атакували Козятин на Вінниччині, завдавши удару по району ПРБ біля залізничного вокзалу. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей: чоловік загинув безпосередньо на місці події, а поранена жінка померла від отриманих травм у реанімаційному відділенні лікарні.

Удар припав по території між гуртожитком залізничного училища та навчальним корпусом - це за декількасот метрів від будівлі залізничного вокзалу. В обласній військовій адміністрації повідомили, що поранень зазнали троє дітей — двоє п'ятирічних малюків та 16-річний хлопець. Усі постраждалі діти перебувають у медичному закладі з травмами середнього ступеня тяжкості, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Джерело: Вінницька ОВА.

Уранці 1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Постраждали двоє чоловіків: один дістав поранення передпліччя, іншому діагностували гостру реакцію на стрес.

1 листопада російські війська атакували промислове підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали.

Читай нас у