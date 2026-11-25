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Увечері 24 листопада російські війська знову завдали удару по Ковельській громаді. Уламки реактивного безпілотника впали на автостоянку відпочинкового комплексу, внаслідок чого постраждали троє людей.

Під час останньої повітряної тривоги сили ППО зафіксували в повітряному просторі області три реактивні ударні безпілотники. За даними Волинської ОВА, кожен із них впав у різному місці:

перший дрон уразила мобільна вогнева група, і його уламки впали на автостоянку відпочинкового комплексу;

другий безпілотник упав на території ще одного підприємства, там обійшлося без травмованих і загиблих;

третій вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби, він упав, нічого не зруйнувавши, і ніхто не постраждав.

Після падіння уламків на автостоянці спалахнула пожежа, а троє людей дістали осколкові поранення. Постраждалим уже надали медичну допомогу, рятувальники ліквідували вогонь.

Голова ОВА Роман Романюк закликав волинян не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до сигналу відбою тривоги. «Загрозу становлять не лише ворожі безпілотники, а й їхні уламки», – наголосив очільник області.

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У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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