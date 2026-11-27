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Удень 27 листопада в районі міста Бурштин Івано-Франківської області пролунали вибухи під час атаки реактивних безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи в районі Бурштина пролунали близько 13:14.

Раніше моніторингові канали повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

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