Реактивний дрон дістався Івано-Франківщини: у районі Бурштина пролунали вибухи
0:00 / 0:00
Удень 27 листопада в районі міста Бурштин Івано-Франківської області пролунали вибухи під час атаки реактивних безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в районі Бурштина пролунали близько 13:14.
Раніше моніторингові канали повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.
Росія вночі 27 листопада атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградщини.
Нагадаємо, що Російський дрон зруйнував квартиру в десятиповерхівці у Дніпрі.
У Дніпрі нацгвардієць потрапив у смертельну аварію: ДБР розпочало розслідування.