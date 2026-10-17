Реальні успіхи росіян на фронті у 45 разів менші, ніж заявляє Путін, — ISW

Таким чином Росія намагається тиснути на Україну та її західних союзників, щоб змусити їх погодитися на вимоги Москви.

Під час візиту до командного пункту Об’єднаного угруповання військ 16 жовтня Путін заявив, що від початку року окупанти нібито захопили близько 6500 кв. км української території. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов приписав російським військам понад 1800 кв. км і 92 населені пункти з 1 вересня.

Однак, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), від початку року російські війська захопили близько 100 кв. км і 69 населених пунктів. З 1 вересня вони, навпаки, зазнали чистих територіальних втрат у 122 кв. км. На початку жовтня російські сили втрачали в середньому по сім квадратних кілометрів щодня, що суперечить заявам Путіна про успіхи на фронті.

Герасимов також заявив про оточення українських сил на півночі Харківщини та захоплення 461 кв. км і 28 населених пунктів. ISW називає твердження про оточення безпідставними й недоведеними.

Командувач російського угруповання військ «Північ» Євгеній Нікіфоров стверджував, що так звана «смуга безпеки» вздовж кордону простягається більш ніж на 600 км, з яких 465 км нібито контролює Росія. За оцінками ISW, російські війська контролюють лише 205,77 кв. км цієї зони — від траси E101 Київ — Глухів до прилеглої лінії фронту на напрямку Великого Бурлука.

Нікіфоров також заявляв про захоплення 14 населених пунктів і понад 300 кв. км Сумщини влітку та восени 2026 року. Водночас ISW зафіксував окупацію 99,1 кв. км області від початку року.

На Донеччині Герасимов приписав російській армії захоплення близько 500 кв. км і 23 населених пунктів із вересня. Путін стверджував, що під контролем України залишилося лише 2748 кв. км, або близько 10% області. За даними ISW, з вересня російські війська втратили тут понад 198 кв. км, а Сили оборони України контролюють 5530 кв. км — понад 20% регіону.

Зокрема, Герасимов заявляв про захоплення Олексієво-Дружківки, входження російських військ до Дружківки та вихід на околиці Краматорська. Проте, за оцінками аналітиків, окупанти перебувають щонайменше за 12 км від Дружківки та за 9 км від Краматорська. Ці відстані враховують навіть спроби проникнення невеликих російських груп.

Герасимов також заявив про захоплення Добропілля та його околиць. Однак ISW не знайшов доказів просування російських військ на північ від міста або їхнього входження до нього. Обмежені спроби інфільтрації не свідчать про встановлення контролю над територією.

У Запорізькій області Путін стверджував, що Україна контролює лише 16,5% території. Натомість докази, зібрані ISW, свідчать, що під контролем Сил оборони перебуває 24,6% регіону.

Аналітики також спростували заяви Герасимова про перебування російських військ за 5 км від Запоріжжя. Насправді окупанти розташовані щонайменше за 20,95 км від міста, або за 11,6 км, якщо враховувати спроби проникнення їхніх груп.

За даними ISW, із вересня російські війська захопили 104,5 кв. км і вісім населених пунктів у Запорізькій області. Це значно менше за заявлені Герасимовим 180 кв. км і десять сіл.

Аналітики наголошують, що перебільшення російських успіхів є частиною ширшої когнітивної війни. Москва намагається створити хибне враження про стрімкий наступ своєї армії, щоб змусити Україну та західних партнерів погодитися на російські умови переговорів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, 16 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розпочала масовані удари по енергетичних об’єктах України, і такі атаки мають тривати.



Президент Російської Федерації також заявив, що РФ створює в Україні так звану зону безпеки вздовж кордону та не планує обговорювати її під час можливих мирних переговорів із Києвом.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що армії РФ нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя.

