Рейтинг довіри до Путіна за тиждень обвалився найбільше з серпня
За даними російського державного ВЦИОМ, рівень довіри до Володимира Путіна з 2 до 8 листопада знизився на 2,4 відсоткового пункту — до 75,1%. Це найбільше тижневе падіння показника з середини серпня.
Рівень схвалення діяльності Путіна також зменшився — на 0,2 пункту, до 71,4%.
Водночас довіра до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна впала на 2,1 пункту, а схвалення його роботи — на 3,1 пункту.
Падіння рейтингу відбувається на тлі почастішання атак українських безпілотників по російських регіонах. В опитуванні ФОМ 7% респондентів назвали обстріли російської території серед подій, які найбільше запам’яталися за тиждень.
Рівень схвалення роботи Володимира Путіна на посаді президента РФ за тиждень знизився на 2,1 процентного пункту — до 68%. Такі дані наводить російський ВЦИОМ за результатами опитування, проведеного 14–20 вересня.
Рівень схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна за тиждень знизився одразу на 5 відсоткових пунктів. Таких темпів падіння підтримки російські соціологи не фіксували з осені 2022 року, коли в країні оголосили часткову мобілізацію.
Рівень підтримки російського лідера Володимира Путіна серед громадян РФ знижується вже протягом другого тижня поспіль. За результатами опитування, показники довіри та схвалення його діяльності продовжують погіршуватися.