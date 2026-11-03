Ремонтники ЗСУ замінили гармату танка Т-72 без заводського обладнання

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Військові 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку провели незвичний ремонт танка Т-72, замінивши його гармату без заводських потужностей. Для виконання робіт ремонтникам довелося зняти конструкцію вагою близько 12 тонн.

Щоб замінити ствол 125-мм гармати танка Т-72, ремонтникам довелося взятися за справжнього броньованого велетня — зняти з корпусу багатотонну башту.

У полку стверджують, що першими серед ремонтних підрозділів ЗСУ взялися за таку складну операцію в незаводських умовах.

Башта Т-72 у зборі важить близько 12 тонн. Підняти таку конструкцію непросто навіть потужним краном, адже головне завдання — не лише відірвати її від корпусу, а й не пошкодити механізми танка.

Перед демонтажем ремонтникам необхідно від’єднати системи, які з’єднують башту з корпусом, а вже потім обережно підняти її.

На оприлюднених світлинах видно результат цієї роботи: масивна башта разом зі стволом висить на ланцюгах крана над корпусом бойової машини.

У полку зазначають, що перший етап ремонту наближається до завершення. Одночасно військові за спеціальними кресленнями виготовляють ремонтний стапель — конструкцію, на якій закріплять демонтовану башту для подальших робіт.

Попереду в ремонтників — заміна ствола 125-мм танкової гармати 2А46. Для цього фахівцям потрібно підготувати демонтовану башту, перевірити стан відповідних механізмів та встановити новий ствол.

Робота потребує особливої точності, адже йдеться про озброєння, від справності якого залежать не лише результати стрільби, а й безпека танкового екіпажу.

Не менш відповідальним буде повернення башти на корпус. Після складання військові мають перевірити справність систем танка та його готовність до подальшої експлуатації.

Джерело: 146 окремий ремонтно-відновлювальний полк

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