Режим тиші в Олешках розширили за межі міста — Меланія Трамп

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Режим припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині набув чинності 27 жовтня.

Зону перемир’я розширили за межі міста, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв.

Про це заявила перша леді США Меланія Трамп.

За її словами, терміни запровадження перемир’я прискорили, аби захистити цивільне населення та полегшити доставку гуманітарної допомоги.

Джерело: Меланія Трамп (офіційна заява)

В Олешках 27 жовтня стартувала гуманітарна місія, під час проведення якої в районі операції оголосили двостороннє припинення вогню. Про це повідомив Буданов.

Раніше радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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