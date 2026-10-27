Режим тиші в районі Олешків триватиме до вечора 1 листопада

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У районі окупованих Олешків на Херсонщині режим тиші для проведення гуманітарної операції діятиме до 22:59 1 листопада. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Режим тиші запровадили 27 жовтня.

«В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешків сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року», — йдеться в повідомленні.

За його словами, режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

Нагадаємо, окупанти планують вивезти жителів Олешок до Криму та Ростовської області.

До цього евакуацію жителів Олешок відклали.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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