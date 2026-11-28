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Росія атакує українські енергетичні об'єкти боєприпасами, які розлітаються на міні-бомби.

Вони можуть вибухнути у будь-який момент, створюючи додаткову небезпеку для ремонтних бригад.

За словами Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, така тактика спрямована на затримку ремонтів і відновлення пошкоджених об'єктів.

Через загрозу повторних вибухів енергетики не можуть одразу приступати до робіт, що ускладнює відновлення інфраструктури.

Джерело: Олександр Харченко.

Вранці 28 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок атаки понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

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