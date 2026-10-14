РФ атакувала Дніпропетровщину, серед постраждалих — дитина

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Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджені підприємства та автомобілі. Поранення дістав 49-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді після ворожої атаки виникла пожежа, одна людина загинула.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 45-річного чоловіка та 58-річну жінку. Ще двоє постраждалих — 63-річний чоловік та 11-річний хлопчик — лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під російським ударом опинилися районний центр і Мирівська громада. Унаслідок атаки загинула одна людина.

У Синельниківському районі російські війська атакували Яворницьку та Миколаївську громади. Там пошкоджено приватний будинок, а поранення дістала 41-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації.

Загалом унаслідок ранкових російських атак на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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