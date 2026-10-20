РФ атакувала Хмельниччину: є поранені та руйнування
Унаслідок російської атаки на Хмельницьку область 20 жовтня двоє жителів Кам’янець-Подільського району зазнали уламкових поранень. Вони звернулися до медиків і отримують необхідну допомогу.
У районі пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок — вибито вікна й пошкоджено балкони. Також постраждали два легкові автомобілі.
Крім того, у Хмельницькому районі після атаки спалахнула пожежа на підприємстві. На місці працюють рятувальники.
Джерело: Сергій Тюрін, Хмельницька ОВА
Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.
У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.
У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.