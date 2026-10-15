РФ атакувала Кіровоградщину майже 360 дронами, є загиблі та поранені

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У ніч проти 15 жовтня Росія здійснила масштабну атаку на Кіровоградську область, застосувавши майже 360 безпілотників. Це найбільший удар по регіону від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок атаки загинули троє жителів Кропивницького, ще шестеро людей дістали поранення.

«На жаль, маємо влучання на 26 локаціях», – розповів очільник ОВА.

За його словами, російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти критичної інфраструктури, транспортні підприємства, логістичні об’єкти та житлові будинки.

«Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках», – додав Андрій Райкович.

Найбільших руйнувань зазнав Кропивницький. Також під ударом опинилися Знам’янка, Олександрія, Помічна та низка інших громад Кіровоградської області.

Внаслідок російської атаки загинули троє жителів Кропивницького. Ще шестеро людей отримали травми. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань продовжують працювати відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу, оцінюють завдані збитки та визначають потреби постраждалих, щоб забезпечити їм необхідну допомогу.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, російські удари припали на підприємства, склади, логістичні центри та житлові будинки Кропивницького.

Після влучань на окремих об’єктах виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники.

Атака тривала понад 10 годин у ніч проти 15 жовтня. Її наслідки продовжують ліквідовувати.

Таким чином, масований російський удар по Кіровоградщині призвів до загибелі трьох людей, поранення ще шістьох та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, логістики й житлової забудови.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

У Сумській області внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів. Упродовж доби, з ранку 14 до ранку 15 жовтня, російські війська здійснили 30 обстрілів по 21 населеному пункту в 13 територіальних громадах області.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак пораненнядістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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