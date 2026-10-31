Рф атакувала Київщину, постраждали двоє людей

0:00 / 0:00

Унаслідок нічної російської атаки на Київщині травмувалися двоє людей. У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

За словами Тимура Ткаченка, серед постраждалих — жінка 1950 року народження. Вона дістала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні.

«Постраждала жінка 1950 року народження. Вона отримала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1951 року народження отримав гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу йому надано», — йдеться у повідомленні.

Чоловік 1951 року народження отримав гостру реакцію на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.

Окрім постраждалих, унаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За даними обласної влади, пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумської області. Унаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранені.

Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

У ніч проти 31 жовтня російські війська запустили по Україні 134 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

30 жовтня російські військові атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті Сумської області. Унаслідок удару постраждала власниця домогосподарства — жінка дістала численні травми, їй надають медичну допомогу. Також загорівся житловий будинок, на місці працювали рятувальники.

У п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді на Сумщині. На момент удару на території об’єкта перебували працівники.

Вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині.

Командира російського підрозділу Ахмат судитимуть за атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.

Росіяни намагаються просунутися до села Рясне на Сумщині — Трегубов.

Сумщина виділила ще 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів.

На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців.

Нагадаємо, російські дрони атакувалиЧернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

Читай нас у