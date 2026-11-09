РФ атакувала Кременчук, серед постраждалих — дитина

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Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

За даними ДСНС, російські війська атакували житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі. Унаслідок ударів на кількох локаціях виникли пожежі.

Під час ліквідації наслідків атаки надзвичайники врятували з небезпеки 15 мешканців.

Семеро людей отримали травми, серед постраждалих – 16-річний підліток. Усім потерпілим медики надають необхідну допомогу.

Наразі, за інформацією рятувальників, усі осередки займання ліквідовано.

Про це повідомили у ДСНС України.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

Крім того, російська армія атакувалаенергетичну інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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