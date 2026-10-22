РФ атакувала Печерськ касетною балістикою, пошкоджено монастир — Зеленський

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Унаслідок російської атаки в ніч на 22 жовтня пошкоджено будівлі Свято-Введенського монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші цивільні об’єкти в історичному центрі столиці.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в район між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Зеленський наголосив, що застосування такої зброї створює загрозу для значної території навколо місця вибуху, та назвав удар свідомим нападом на цивільну інфраструктуру.

Також 22 жовтня російські війська атакували низку українських міст і регіонів. Зокрема, у Харкові пошкоджено міську електричку. За словами президента, від 11 жовтня зафіксовано понад 170 влучань по важливих об’єктах енергетики.

Джерело: Володимир Зеленський.

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