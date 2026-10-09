РФ атакувала п’ять районів Дніпропетровщини, пошкоджені будинки й автомобілі

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В ніч на 9 жовтня російські війська понад 30 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені цивільні об’єкти, виникли пожежі, одна людина дістала поранення.

Для ударів російські загарбники застосували безпілотники та авіаційні бомби.

Під ворожим ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади Нікопольського району.

Унаслідок атаки постраждала 24-річна жінка. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні.

У Зеленодольській громаді Криворізького району після атаки російських військ виникла пожежа.

У Синельниківському районі російська армія атакувала Миколаївську та Петропавлівську громади.

Там унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки й автомобілі.

Російські загарбники також поцілили по Губиниській громаді Самарівського району. Унаслідок удару пошкоджена адміністративна будівля.

Крім того, російські війська атакували Павлоград і Юріївську громаду Павлоградського району.

Унаслідок ворожих ударів на цих територіях виникли пожежі.

Про це вранці у п’ятницю повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Уранці п’ятниці, 9 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, є також поранені.

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