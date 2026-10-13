РФ атакувала Рівненщину, пошкоджені гуртожитки й житлові будинки

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У ніч проти вівторка, 13 жовтня, російські війська завдали ударів по Рівному та Рівненській області. Унаслідок атаки пошкоджені гуртожитки, житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

За словами Олександра Коваля, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала нежитлова інфраструктура.

«Ушкоджень зазнало нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, люди не постраждали», — зазначив голова Рівненської ОВА.

Згодом Коваль повідомив про атаку на Сарненський район Рівненської області. Там зафіксували кілька влучань у нефункціонуюче підприємство.

Також у районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, гуртожитки та житлові будинки.

9 жовтня внаслідок російської атаки на Рівненську область постраждала багатодітна родина. Тоді поранення дістали семеро людей: дві жінки, чоловік і четверо дітей. Усіх дітей госпіталізували.

Інформація про наслідки атаки в ніч проти 13 жовтня може уточнюватися.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

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