РФ атакувала Сумщину, є постраждалі та пошкодження житлових будинків

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів постраждали двоє мирних жителів. Упродовж доби, з ранку 14 до ранку 15 жовтня, російські війська здійснили 30 обстрілів по 21 населеному пункту в 13 територіальних громадах області.

У Лебединській громаді російський безпілотник влучив у житловий будинок. Унаслідок атаки гостру реакцію на стрес отримали 65-річний чоловік і 64-річна жінка.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували різні види озброєння, зокрема артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіабомби.

Унаслідок російських атак пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема:

У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Лебединській громаді руйнувань зазнали приватні житлові будинки, гараж, магазин і легковий автомобіль.

У Ямпільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення магазину та автомобіль.

У Миропільській громаді один приватний будинок зруйновано вщент, ще один зазнав пошкоджень.

У Верхньосироватській та Сумській громадах зафіксовано пошкодження житлового сектору.

Крім того, через попередні російські атаки руйнувань і пошкоджень приватних житлових будинків зазнали Глухівська, Есманьська та Середино-Будська громади.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, протягом доби повітряна тривога в Сумській області тривала 18 годин 19 хвилин.

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти регіону, завдаючи ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі та створюючи загрозу для мирного населення.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак поранення дістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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