РФ атакувала ТЦ Епіцентр поблизу Чернігова, спалахнула пожежа

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У ніч на 9 жовтня російські війська завдали удару по торговельному центру «Епіцентр» на прилеглій до Чернігова території. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа, яка поширилася на дах.

Ворожий удар зафіксували після 3:00. Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.

Кореспондентка «Суспільного», яка перебувала на місці події, повідомила, що російський дрон влучив у будівлю торговельного центру «Епіцентр».

Займання виникло в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників, які ліквідовують пожежу.

Крім того, внаслідок нічної атаки у Чернігові пошкоджено вікна в багатоповерхових житлових будинках.

Про це повідомила Чернігівська міська рада в Telegram.

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В Івано-Франківську внаслідок нічної атаки загинула людина. Під час повітряного удару сили ППО відбивали атаку, а після падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Київ і низку областей охопила повітряна тривога через загрозу БпЛА.

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