РФ атакувала Україну 580 дронами, ППО знешкодила майже всі цілі

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У ніч проти четверга, 15 жовтня, сили протиповітряної оборони України знешкодили 536 із 580 ударних безпілотників, якими російські війська атакували українську територію. Також росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59.

За даними військових, із 18:00 середи, 14 жовтня, російські загарбники атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Безпілотники запускали з кількох напрямків: Орла, Міллерового, Шаталового, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 четверга, 15 жовтня, протиповітряна оборона збила та подавила 536 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання ударних засобів на 31 локації. Також на 11 локаціях виявили падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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