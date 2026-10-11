РФ атакувала Україну дронами, ППО збила та подавила 94 безпілотники

0:00 / 0:00

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували 116 ударних безпілотників, серед яких дрони типу Shahed, «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія». Із загальної кількості 95 дронів Shahed були реактивними.

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецька та Автономної Республіки Крим — з району Гвардійського.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 94 ворожі безпілотники. Серед них — 74 реактивні Shahed, а також «Гербера» та дрони інших типів.

Попри роботу української ППО, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на семи локаціях. Крім того, падіння збитих цілей та їхніх уламків зафіксували ще на дев’яти локаціях.

Станом на 08:30 повітряна атака тривала: у повітряному просторі України перебували близько десяти російських безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

Читай нас у