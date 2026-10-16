РФ атакувала великий ринок у Харкові, є загиблі та постраждалі

У Харкові внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 16 осіб постраждали. Російські війська вдарили по одному з великих міських ринків, а також атакували залізничну та енергетичну інфраструктуру.

«У Шевченківському районі вже 13 постраждалих», — написав мер.

У коментарі журналістам Ігор Терехов уточнив, що влучання зафіксували на одному з великих ринків міста. Саме там є загиблі та поранені. Крім того, під ударом опинилися об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури.

Спочатку інформація про кількість загиблих відрізнялася: у міській раді підтверджували дві жертви, тоді як Харківська обласна військова адміністрація повідомляла про трьох загиблих.

Однак згодом начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що в Шевченківському районі загинули двоє людей.

За його словами, одного з постраждалих медики змогли реанімувати. Чоловік перебував у вкрай тяжкому стані в операційній, а лікарі продовжували боротися за його життя.

На той момент було відомо про 14 постраждалих.

Згодом Олег Синєгубов повідомив про ще одне місце влучання у Шевченківському районі.

За попередніми даними, дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну медичну допомогу. Також унаслідок атаки було пошкоджено три автомобілі.

Після уточнення інформації загальна кількість постраждалих у Харкові зросла до 16 людей. Дані щодо наслідків російського удару уточнювалися.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

Близько 9:00 16 жовтня російські війська атакували торговельний центр у центрі Сум. За попередніми даними, удару завдали безпілотником типу «Молнія». Унаслідок атаки є постраждалі.

Росія обстріляла Суми з далекобійної артилерії, є поранений.

Росія атакувала Суми, загинула жінка, поранено чоловіка.

Унаслідок російських атак 20 вересня на Житомирщині виникла пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури, також горіла суха трава.

Кількість загиблих через російські атаки на Київщині зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка отримала поранення під час удару по Вишгородському району. Серед загиблих — троє дітей та жінка.

Через пожежі в Київській області у столиці може з’явитися задимлення та запах гарі.

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