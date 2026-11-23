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Влада рф розпочинає будівництво двох нових залізничних поромів для безперебійного морського постачання Калінінградської області на випадок транспортної блокади.

Як заявив російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін, на реалізацію цього проєкту планують спрямувати близько 50 мільярдів рублів (орієнтовно 610 мільйонів доларів), а самі судна курсуватимуть на переправі між портами Балтійськ у Калінінградській області та Усть-Луга в Ленінградській області.

Згідно з оприлюдненими документами російського уряду, загальна вартість будівництва двох суден на вітчизняній верфі у 2026–2030 роках становить майже 46,95 мільярда рублів (близько 573 мільйонів доларів). Із цієї суми 38,1 мільярда рублів (приблизно 465 мільйонів доларів) планують залучити з Фонду національного добробуту, а ще близько 8,85 мільярда рублів (108 мільйонів доларів) виділять із федерального бюджету.

Необхідність розширення морської логістики в москві пояснюють особливим географічним положенням ексклава, сухопутне сполучення з яким проходить через територію Литви та Польщі. Після того як у червні 2022 року Литва запровадила обмеження на транзит підсанкційних товарів Євросоюзу, рф почала активніше використовувати морські маршрути, аби зменшити залежність регіону від сухопутного транзиту та забезпечити додаткові можливості для перевезення вантажів морем.

Джерело: росЗМІ.

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