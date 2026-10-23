РФ готується до підземної війни, біля Куп’янська тривають бої в газопроводах, — The Wall Street Journal

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Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

За даними The Wall Street Journal, на початку року російські військові почали проникати на кілька миль углиб українських позицій, перетинаючи річку та пересуваючись газопроводами. Підземні маршрути дозволяють росіянам обходити ділянки фронту, які постійно перебувають під спостереженням українських безпілотників.

Окупанти прорізали отвори в трубах, вибиралися на поверхню, запускали дрони, а потім знову ховалися під землею.

Спочатку українські військові намагалися знищувати виходи з труб артилерією та ударами з повітря. Однак росіяни прокопували нові проходи поруч із зруйнованими позиціями.

«Це як у грі «вдар крота»: треба бути дуже швидким і мати в повітрі кілька дронів», — розповів The Wall Street Journal речник бригади, лейтенант Володимир Дегтярьов.

За словами Абата, навесні стало зрозуміло, що самого знищення виходів недостатньо для припинення проникнення російських військових.

Українські військові почали використовувати наземні роботизовані комплекси для розвідки всередині труб. За їхньою допомогою вдалося з’ясувати, що росіяни облаштували барикади з мішків із піском і кулеметні позиції.

Згодом виявилося, що окупанти прокопували від основного трубопроводу додаткові ходи вбік і вниз. Так вони створювали великі підземні приміщення, у яких військові могли перебувати місяцями.

Для знищення таких позицій бійці «Хартії» застосовували роботів із вибухівкою та дистанційно керовані великокаліберні кулемети.

За даними видання, в окремих випадках противники перебували на відстані близько чотирьох метрів один від одного.

«Коли ми вбивали одного ворога, одразу за ним був інший. Усередині цих вузлів було дуже багато людей», — розповів Абат.

Діаметр газопроводів становить приблизно 1,2 метра, тому військові змушені пересуватися практично по одному. Для відпочинку вони використовують бункери, облаштовані в стінках труб, а під час боїв переважно застосовують важкі кулемети.

Через умови всередині труб військові працюють у протигазах. За їхніми словами, запах газу та тіл загиблих настільки сильний, що форму доводиться кілька разів прати в оцті.

Видання також повідомляє, що бригада «Хартія» захопила понад 30 російських військових у головному трубопроводі поблизу Куп’янська та його відгалуженнях, а також ліквідувала понад 100 окупантів.

За словами Абата, Москва готує нові підрозділи, призначені спеціально для ведення бойових дій під землею.

The Wall Street Journal зазначає, що за розвитком цієї тактики в Україні стежать військові керівники Польщі та країн Балтії. Причина — наявність трубопровідних мереж радянських часів на територіях цих держав.

Україна раніше була транзитною країною для мережі, якою російські енергоресурси постачали до Центральної та Західної Європи. За даними «Укрнафти», компанія експлуатує близько 3200 км нафтопроводів і 3000 км газопроводів.

Водночас ефективність підземної тактики залежить від конкретних умов. Зокрема, спроби російських військових прорватися до Часового Яру через труби завершилися невдачею.

Експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан у коментарі The Wall Street Journal пояснив повернення підземних боїв розвитком сучасних засобів ураження.

«Підземні бої повертаються як елемент війни у відповідь на високоточну зброю, як-от ракети й дрони», — зазначив Кансіан.

Таким чином, трубопроводи радянських часів стали одним із середовищ бойових дій поблизу Куп’янська. Російські війська використовують їх для прихованого пересування, облаштування позицій і спроб обходити українську оборону, а бійці «Хартії» залучають роботизовані комплекси та дистанційно кероване озброєння для виявлення й знищення противника.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на заступника командира бригади з позивним Абат.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

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