РФ майже 30 разів атакувала Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та гуртожиток
Від вечора 20 жовтня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Унаслідок обстрілів поранення дістав 50-річний чоловік.
За його словами, у Дніпровському районі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю гуртожитку.
У Нікопольському районі під ворожим вогнем опинилися районний центр, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Також виникли пожежі. Пораненого 50-річного чоловіка госпіталізували. За інформацією Олександра Ганжі, його стан оцінюють як середньої тяжкості.
У Синельниківському районі російські війська атакували районний центр і Миколаївську громаду. Пошкоджено підприємство та приватний будинок, на місцях ударів спалахнули пожежі.
Наслідки російських атак уточнюються.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Телеграмі.
Унаслідок російської атаки на Полтавську область постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина. У Кременчуці під удар потрапила територія університету імені Михайла Остроградського, де загорівся навчальний корпус, а в Полтаві виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.
Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.
Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.
Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.