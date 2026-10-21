РФ майже 30 разів атакувала Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та гуртожиток

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Від вечора 20 жовтня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Унаслідок обстрілів поранення дістав 50-річний чоловік.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю гуртожитку.

У Нікопольському районі під ворожим вогнем опинилися районний центр, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Також виникли пожежі. Пораненого 50-річного чоловіка госпіталізували. За інформацією Олександра Ганжі, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі російські війська атакували районний центр і Миколаївську громаду. Пошкоджено підприємство та приватний будинок, на місцях ударів спалахнули пожежі.

Наслідки російських атак уточнюються.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Телеграмі.

Унаслідок російської атаки на Полтавську область постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина. У Кременчуці під удар потрапила територія університету імені Михайла Остроградського, де загорівся навчальний корпус, а в Полтаві виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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