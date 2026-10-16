РФ масовано атакує енергетику України: пошкодження у шести регіонах

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Російські війська від ранку 16 жовтня хвилями атакують енергетичні об’єкти України безпілотниками. Пошкодження зафіксували в Києві та п’яти областях: Київській, Харківській, Рівненській, Волинській і Одеській.

Через наслідки ударів у низці районів запровадили аварійні відключення електроенергії.

«Найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах. Там ворог не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, здійснюючи їх щодня та систематично», — повідомили в Міністерстві енергетики.

Водночас протягом дня енергетики відновили електропостачання для понад мільйона споживачів. Ремонтні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

Джерело: Міністерство енергетики України

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