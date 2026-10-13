РФ може розширити зону контролю вздовж кордону на Харківщині

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Російські війська можуть посилити активність на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області. Зокрема, окупанти можуть спробувати просунутися до населеного пункту Анищине та розширити територію контролю вздовж державного кордону.

«Швидкого загострення ми не очікуємо, але якщо на Великому Бурлуку деякий час було відносно стабільне затишшя, якщо порівнювати з іншими нашими напрямками, то зараз там буде загострення, зараз вони будуть лізти в першу чергу в бік населеного пункту Анищине і далі», - сказав він.

За словами речника, росіяни на цьому напрямку намагатимуться проникати на українські позиції та вибудовувати зону контролю безпосередньо вздовж кордону, бо зараз вона на Великобурлуцькому напрямку епізодична.

«Вони будуть намагатися, скоріш за все, її розтягнути далі і далі, вони намагатимуться її тягнути вздовж усього кордону, а не тільки в деяких відтинках, де їм вдалося вклинитися раніше», - додав Трегубов.

Він запевнив, що Сили оборони знають про плани ворога і не дозволять їх реалізувати зробити.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у телеефірі, передає Укрінформ.

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З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

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