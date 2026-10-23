РФ може випустити понад 300 балістичних ракет за місяць — Ігнат

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За останні три дні російські війська застосували проти України 78 балістичних ракет. Якщо інтенсивність атак збережеться, за місяць їхня кількість може перевищити 300.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Я сумніваюсь, бо вони саме зараз нагнітають ракетами, але ж у них не нескінченні запаси», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що для перехоплення таких ракет Україні необхідні значні запаси боєприпасів до систем ППО, зокрема Patriot.

За даними української розвідки, станом на жовтень Росія могла накопичити до 700 балістичних ракет, а її підприємства виробляють близько 110 таких ракет щомісяця.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через скорочення постачання американських ракет-перехоплювачів Patriot Росія отримує більше можливостей для балістичних атак. Україна домовляється з європейськими партнерами про додаткові ракети, однак для їхньої передачі потрібне погодження США. Зеленський наголосив, що частину боєприпасів Україна вже отримала, але решта допомоги має надійти якомога швидше.

Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.

Відео: Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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