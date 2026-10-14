РФ намагається обійти Оріхів із флангів і наблизитися до Запоріжжя, — Польовий

Російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському напрямку та намагаються обійти Оріхів із флангів, щоб наблизитися до Запоріжжя й перерізати важливі логістичні маршрути українських захисників. Паралельно окупанти продовжують спроби просуватися вздовж Дніпра.

За словами Польового, російське командування прагне наблизити свої підрозділи до околиць Запоріжжя. Однак цьому перешкоджає українська оборона в районі Оріхова.

«Щоб не штурмувати Оріхів у лоб, противник намагається з одного боку обійти його через Гуляйполе, а також не полишає спроб обійти Оріхів по лівому своєму флангу, рухаючись уздовж русла річки Дніпро», — пояснив військовий.

Він зазначив, що після залучення 7-го корпусу на цій ділянці вдалося покращити управління військами та координацію між українськими підрозділами.

Одним із пріоритетів залишається знищення російських шляхів постачання, зокрема на маршруті Гуляйполе — Пологи.

Для ураження логістичних об’єктів українські захисники застосовують далекобійні безпілотники, здатні діяти на відстані десятків кілометрів від передової.

Володимир Польовий повідомив, що у зоні відповідальності 7-го корпусу російські війська накопичують особовий склад і техніку. Через тумани та збільшення тривалості темного періоду доби окупанти частіше намагаються проникати між позиціями українських військових.

За словами представника ДШВ, у смузі відповідальності одного корпусу діють підрозділи двох повнокровних загальновійськових армій, а також інших російських формувань.

«У смузі відповідальності лише одного корпусу працюють підрозділи двох повнокровних загальновійськових армій: одна неповна — 36-та загальновійськова армія, 68-й армійський корпус, 155-та бригада морської піхоти та 22-га бригада спеціального призначення Росії — це величезне угруповання сил і засобів. Звісно, противник намагатиметься реалізувати свою чисельну перевагу, перетворивши її на криваве просування через наші оборонні рубежі», — підсумував Польовий.

Отже, на Запорізькому напрямку російські війська намагаються обійти українські оборонні позиції, нарощують угруповання та шукають можливості для просування, тоді як Сили оборони працюють над порушенням ворожої логістики й координацією оборони.

Про це розповів начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Польовий.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупаційними військами. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксували на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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