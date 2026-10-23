РФ оголосила режим тиші на Херсонському напрямку для гуманітарної операції в Олешках

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Росія планує запровадити «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські військові узгоджують терміни припинення вогню в районі міста. За його словами, метою перемир’я має стати забезпечення доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Пєсков стверджує, що Росія нібито робить усе можливе для постачання до Олешок продуктів харчування та медикаментів.

Олешки перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. Інформацію про запланований «режим тиші» поширили російські ЗМІ. Подробиці щодо тривалості припинення вогню та механізму проведення гуманітарної операції наразі не наведені.

Найближчим часом планують розпочати операцію з деблокування Олешок та прилеглих територій. Мета — створити постійні гуманітарні коридори для безпечної евакуації цивільних і доставки допомоги.

Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

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