рф переорієнтовує експорт зерна на арктичні порти через закриття Чорного моря

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Мурманський морський торговельний порт (ММТП) розпочав експортне відвантаження першої партії агропродукції, перенаправленої із південного напрямку. Про це 28 жовтня повідомили у ММТП та російському агротрейдері «Деметра-Холдинг».

Зміна логістичних маршрутів стала наслідком закриття портів у басейні Азовського та Чорного морів. Перша партія обсягом 3,4 тис. тонн зерна у 47 залізничних вагонах вже прибула до Мурманська, де для перевалки пшениці терміново переобладнали системи, які раніше використовувалися для мінеральних добрив та вугілля. Загалом на балкер New Born планується завантажити близько 28–29 тис. тонн пшениці для відправки до Марокко. У вересні через північно-західні порти рф вже пройшло понад 60% усього морського експорту російського зерна.

Джерело: The Moscow Times.

Російська зернова галузь шукає альтернативні способи перевезення пшениці через обмеження роботи чорноморських портів. Одним із можливих маршрутів став невеликий порт Очамчире в Абхазії — грузинському регіоні, який підтримує Кремль.

Путін доручив закуповувати зерно в аграріїв на тлі проблем з експортом через порти РФ.

Нагадаємо, Росія відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення сільськогосподарської продукції через Чорне море. Про це Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою.

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