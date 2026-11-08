РФ посилила угруповання на лівобережжі Херсонщини під час гуманітарної операції в Олешках

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Російська армія скористалася гуманітарною операцією в Олешках, щоб провести масштабну ротацію особового складу та техніки на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області.

За словами президента Володимира Зеленського, до Олешок та навколишньої громади окупанти завели додаткові сили. Командування ЗСУ має підготувати пропозиції щодо посилення захисту Херсона від російських атак.

Також Зеленський повідомив про посилення обстрілів Краматорська та навколишньої громади. Окремо обговорили безпекову ситуацію на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та Донеччині.

За підсумками доповідей визначили додаткові завдання для військових і відповідальних служб.

Джерело: Володимир Зеленський

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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