РФ вдарила Бандероллю по Ізюму на Харківщині, є поранений та пошкодження

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Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

«Ворог завдав удару по місту Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, баражуючий боєприпас типу S-8000 «Бандероль», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Ізюмської МВА, влучання зафіксували в дорожнє покриття в північній частині міста, поблизу житлової забудови.

Унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджень зазнали орієнтовно 15 приватних житлових будинків і один багатоквартирний будинок.

Крім того, російська атака пошкодила електромережі. Через це абоненти на кількох вулицях залишилися без електропостачання. Також пошкоджено лінію інтернету.

Відомо про одну постраждалу людину. Потерпілому або потерпілій надали необхідну медичну допомогу.

В Ізюмській міській військовій адміністрації зазначили, що інформація про наслідки російського обстрілу продовжує уточнюватися.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація у Телеграмі.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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