РФ вдарила по Одещині, є поранені та пошкодження енергооб’єкту

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В Одеській області внаслідок російських ударів постраждали п’ятеро цивільних людей. Атаки спричинили масштабні пожежі, пошкодили приватні будинки, об’єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

За його інформацією, внаслідок ударів пошкоджено сім приватних домоволодінь, енергетичний об’єкт і підприємство з виготовлення побутової продукції. На місцях влучань виникли масштабні пожежі, які рятувальники ліквідували. Відповідні служби продовжують працювати на місцях.

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що серед постраждалих — 58-річна жінка та четверо чоловіків віком від 19 до 46 років. Четверо поранених перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили, що через російську атаку масштабна пожежа виникла на підприємстві з виготовлення побутової продукції. Також вогонь охопив пошкоджений енергооб’єкт.

Гасіння пожеж значно ускладнювалося постійними сигналами повітряної тривоги. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.

Водночас енергетики вже розпочали відновлення електропостачання після нічної атаки. Як повідомила група ДТЕК, станом на ранок світло повернули для 33,3 тисячі родин.

У компанії зазначили, що відновлення пошкодженого обладнання потребує часу, а ремонтні роботи тривають.

Про наслідки російських атак повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер у Телеграмі.

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