РФ відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та удари по енергетиці – Зеленський
Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.
Позиція Москви щодо ударів та судноплавства
За словами глави держави, Україна знову намагалася домовитися про кроки, які могли б зменшити інтенсивність війни. Зокрема, йшлося про деескалацію в Чорному морі та припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Однак російська сторона відмовилася обговорювати ці питання.
На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів,
Про це президент Володимир Зеленський повідомив 12 листопада під час виступу на IX саміті Європейської політичної спільноти.
Нагадаємо, що Зеленський розповів, які питання Росія відмовилася обговорювати в Абу-Дабі.
Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.
Переговори в Абу-Дабі: на які гарантії безпеки може розраховувати Україна.
Переговори в Абу-Дабі:що обговорюватимуть у другий день і яких результатів очікують.