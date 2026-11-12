РФ відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та удари по енергетиці – Зеленський

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Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

Позиція Москви щодо ударів та судноплавства

За словами глави держави, Україна знову намагалася домовитися про кроки, які могли б зменшити інтенсивність війни. Зокрема, йшлося про деескалацію в Чорному морі та припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Однак російська сторона відмовилася обговорювати ці питання.



На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів, – підкреслив Володимир Зеленський.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 12 листопада під час виступу на IX саміті Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, які питання Росія відмовилася обговорювати в Абу-Дабі.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

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