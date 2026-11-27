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Представники релігійних громад Росії вдаються до маніпуляцій та інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) щодо родин українців, які зникли безвісти за особливих обставин. Зокрема, їм обіцяють допомогти підтвердити перебування військових у полоні та сприяти їхньому поверненню, натомість просять створювати й поширювати певний інформаційний контент.

За його словами, очолювана ним інституція майже щомісяця обмінюється інформацією з державними органами, які займаються пошуком зниклих безвісти, встановленням фактів перебування людей у полоні та поверненням полонених.

«І така інформація (про маніпуляції релігійного характеру щодо родин зниклих безвісти з боку РФ — ред.) була нам надана нашими колегами. Потім ми дійсно побачили, і в комунікації з родинами нам повідомлялося неодноразово, що представники релігійних громад, які представляють країну-агресора, виходили (на ці родини — ред.) з певними ініціативами, обіцяли сприяти в підтвердженні полону, поверненні з полону», — розповів Добросердов.

Як пояснив уповноважений, представники російських релігійних громад пропонували родинам виготовляти та поширювати певні матеріали. На перший погляд, вони не містили прямих закликів, однак у їхньому змісті просували потрібні Росії наративи.

«Але там в контексті цих закликів є така позиція, що начебто всі громадяни України втомилися від війни, моляться і просять за мир. І таким чином вони формували цей контент, публікували його на інтернет-ресурсах, соціальних мережах», — заявив Добросердов.

Окремо уповноважений звернув увагу на випадки використання штучного інтелекту для маніпуляцій із родинами зниклих безвісти. За його словами, цьогоріч у МВС зафіксували численні випадки створення підроблених фото- та відеоматеріалів на основі інформації й фотографій, які родичі самостійно публікували в мережі.

Такі матеріали надсилали сім’ям, намагаючись переконати їх, що зниклий військовослужбовець нібито перебуває під контролем відправників.

«І, виходячи зі змісту цих фотоматеріалів або відеоматеріалів, вони намагалися переконати родину, що зараз цей зниклий безвісти військовослужбовець перебуває під їхньою владою, і щоб допомогти, врятувати, надати медичну допомогу, відповідно, рідні мають виконати певні маніпуляції», — пояснив він.

Добросердов уточнив, що у більшості випадків такі схеми із застосуванням ШІ реалізовували шахраї.

Для перевірки сумнівних матеріалів уповноважений отримав спеціальні програми. Родичі зниклих безвісти можуть звернутися на гарячу лінію за номером 1698, повідомити про отримані фото чи відео та залишити свої контактні дані.

«Саме в цьому році ми побачили, як часто використовується штучний інтелект. І тому через певний час ми отримали певні програми і, наприклад, коли родині зараз надходить таке повідомлення, то вона може звернутись на гарячу лінію уповноваженого з питань зниклих безвісті — 1698, залишити свої дані, повідомити, що їй надійшла така-то інформація. З нею зв'яжеться мій співробітник, опрацює ці файли, і ми зможемо перевірити, чи це реальна фотографія або відео, чи це згенероване штучним інтелектом», — повідомив уповноважений.

Він наголосив, що якщо матеріали створені за допомогою штучного інтелекту, це може свідчити про шахрайство або діяльність російських спецслужб.

«Ми завжди кажемо родинам у таких випадках, щоб вони зверталися в Службу безпеки і Національну поліцію», — підсумував Добросердов.

Про цеповідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

Крім того, Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

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