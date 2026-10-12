РФ за день атакувала шість енергооб’єктів України, 33 людини поранені — Зеленський

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Росія протягом дня 12 жовтня атакувала шість енергетичних об’єктів в Україні. Унаслідок російських ударів по країні поранення дістали 33 людини.

За словами глави держави, Росія не демонструє готовності погодитися на запропоноване США енергетичне припинення вогню та продовжує повітряні атаки на українські міста й громади.

Зеленський закликав посилити тиск на російські структури, зокрема ті, що причетні до виробництва балістичних ракет і безпілотників типу «Шахед».

Президент також подякував керівництву Європейського Союзу та державам-членам за ухвалення нового пакета санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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