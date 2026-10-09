РФ за два дні атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, є пошкодження

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Російські війська протягом двох днів атакували два енергетичні об’єкти компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Для ударів окупанти застосували ударні безпілотники, зокрема реактивний дрон. Попри пошкодження інфраструктури, ніхто з працівників не постраждав.

Увечері 8 жовтня російські безпілотники типу «Шахед» атакували один з об’єктів «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Уранці 9 жовтня під удар потрапив інший енергетичний об’єкт. Цього разу російські війська застосували реактивний безпілотник.

Унаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Водночас серед працівників постраждалих немає.

У компанії наголосили, що, попри постійні російські обстріли, енергетики продовжують робити все можливе, щоб забезпечувати електропостачання в оселях українців.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських атак українська енергосистема зазнала значних пошкоджень.

За його словами, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджені електромережі та об’єкти передачі електроенергії.

Крім того, Україна оновила запити до міжнародних партнерів щодо надання додаткового енергетичного обладнання та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє ДТЕК.

9 жовтня російські війська завдали ударів по передмістю Харкова, використавши безпілотники типу «Бандероль». Під атакою опинилися швейний цех і кладовище, троє людей постраждали.

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У Харкові російська ракета вразила виробничий цех бренду жіночого верхнього одягу Mangelo. Унаслідок атаки, що сталася кілька днів тому, є загиблі та численні поранені.

Нагадаємо, троє жінок постраждали внаслідок російського удару по передмістю Харкова.

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